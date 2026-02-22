«Важко здобувати медалі, коли тебе дискваліфікують»: Гераскевич відверто — про підсумки Олімпіади-2026
Скелетоніст назвав причини своєї дискваліфікації «безпідставними»
близько 1 години тому
Український скелетоніст Владислав Гераскевич підбив підсумки виступу збірної України на Олімпійських іграх-2026, поділившись емоціями та власним баченням ситуації навколо результатів команди. Слова наводить Суспільне Спорт.
За його словами, підсумкові відчуття залишаються суперечливими, адже українські спортсмени були близькими до медального успіху.
Як і всі ці дні — це змішані почуття, адже ми не здобули ту медаль, на яку працювали багато років. І з огляду на результати змагань я щиро вірю, що ми б її здобули. Тому не зовсім ця критика має підстави: говорять, що Україна не має медалей, але ми б її здобули. Але важко здобувати медалі, коли тебе безпідставно дискваліфікують зі змагань.
Водночас спортсмен наголосив, що ці Олімпійські ігри мали й важливий позитивний вимір — вони стали фактором міжнародної солідарності з Україною.
Мені дуже приємно, що саме ці Олімпійські ігри стали причиною об’єднання навколо України. Я вважаю, що наразі це найважливіше за будь-які медалі. Нам вдалося попри всі заборони і дискваліфікації вшанувати спортсменів. Про них зараз пише вся світова преса — це дуже важливо. Ми також мали змогу побачити коментарі рідних та близьких спортсменів, зображених на шоломі, і тільки заради цього вже варто було пережити все те, що відбулося.
Норвегія виграла медальний залік Олімпіади-2026, Україна без нагород.