Володимир Кириченко

Організатори Олімпійських ігор-2028 у Лос-Анджелесі на офіційному сайті МОК опублікували розклад головних спортивних стартів чотириріччя.

Ігри-2028 стануть наймасштабнішими в історії, об’єднавши 36 видів спорту та 51 дисципліну, які проходитимуть на 49 аренах.

Церемонія відкриття запланована на 14 липня 2028 року, а церемонія закриття – на 30 липня 2028 року.

Турнір стартує 12 липня 2028 року.

Фінали з бігу на 100 метрів серед чоловіків і жінок відбудуться у перші два дні Ігор, що стане частиною історичної зміни місць між легкою атлетикою та плаванням у розкладі.

15-й день Олімпіади стане найінтенсивнішим за кількістю фіналів в олімпійській програмі – відбудеться 26 фіналів у 23 видах спорту.

Порівняно з Іграми в Парижі 2024 року, у програму ОІ-2028 повертаються бейсбол і софтбол.

