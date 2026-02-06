Єдина представниця України у шорт-треку Єлизавета Сидорько в інтерв’ю Суспільне Спорт висловилася про роль прапороносиці на церемонії відкриття Олімпіади-2026:

Тренер мене покликав і сказав, що йому зателефонували з Національного олімпійського комітету та запропонували мою кандидатуру як прапороносиці – він сказав, що одразу узгодив її, тому що я стовідсотково б погодилася.

Я була дуже вражена, тому що не сподівалася на те, що мені буде доручено таку можливість, таке завдання. Шорт-трек в Україні – не дуже популярний вид спорту, і якщо порівнювати з іншими українськими спортсменами, наприклад, біатлоністами або лижниками – вони є більш титулованими, ніж я. Я була здивована, бо ми не дуже популярні в Україні – а тут така можливість стати прапороносицею.

Батько мене ще напередодні питав, коли ще нічого не було відомо, чи можливо, що я буду нести прапор. Я кажу: «Та мабуть, ні. Там є інші спортсмени, які мають більше нагород, більш популярні в Україні». Він був теж дуже вражений. Дуже мною пишався. Він сказав, що спробує доєднатися до церемонії відкриття, спробувати там дивитися. Сказав, що будуть дивитися всім батальйоном й буде казати: «О, це моя донька».