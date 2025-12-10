Денис Сєдашов

У Мілані відкрилася виставка «Олімпійські ігри – 3000 років історії», яка працюватиме до 22 березня. Вона присвячена історії спорту, видатним спортсменам та цінностям Олімпійського руху — від давніх часів до сучасності. Ініціатива реалізована спільно з Олімпійським музеєм, Фондом Луїджі Ровати та Кантональним музеєм археології та історії.

Експозиція є частиною Культурної олімпіади, міждисциплінарної програми, пов’язаної із зимовими Олімпійськими та Паралімпійськими іграми 2026 року в Мілані та Кортіні, що покликана підкреслити спадщину та цінності Олімпійського руху.

Виставка дає рідкісну можливість побачити, як спорт формував суспільства протягом століть і як глибоко закоренилися цінності сучасного Олімпійського руху. Анхеліта Тео Директорка Олімпійського музею

На виставці представлено 39 унікальних експонатів з Олімпійського музею в Лозанні, багато з яких показані публіці вперше: майка Усейна Болта, спринтерські шиповки Майкла Джонсона, баскетбольні кросівки Майкла Джордана, лижний костюм Альберто Томби. Також можна побачити медалі, сертифікати, олімпійські факели та інші символи сучасного олімпізму, що допомагають прослідкувати історію Ігор та відзначити їхніх головних героїв.

