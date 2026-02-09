Анастасія Меркушина: «На Олімпіаді Олександра бігла на моїх лижах, які я їй передала з ЧЄ»
На жаль, це не допомогло Україні завоювати медаль
близько 1 години тому
Анастасія Меркушина / Фото - Facebook
Українська біатлоністка Анастасія Меркушина у свої соцмережах розповіла, що передала лижі своїй сестрі Олександрі Меркушиній для участі в зимових Олімпійських іграх-2026.
«Фан факт. Олександра бігла на моїх лижах, які я їй передала з чемпіонату Європи».
На Іграх в Італії у змішаній естафеті за участю Олександри Україна стала 8-ю.
Наприкінці січня Анастасія Меркушина стала чемпіонкою Європи з біатлону в індивідуальній гонці. Вона не потрапила до складу збірної на Олімпіаду.
Матеріали по темі
Змагання зупинили, спортсменку евакуювали: падіння Ліндсі Вонн на Олімпіаді-2026
близько 17 годин тому