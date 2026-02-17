Шеп’юк – другий гірськолижник в історії України, який фінішував у всіх 4 стартах на Олімпіаді
Найкраще місце Дмитра на Іграх в Італії – 32-а позиція у слаломі
близько 16 годин тому
Дмитро Шеп'юк / Фото - Суспільне
Український гірськолижник Дмитро Шеп’юк завершив свої виступи на Олімпійських іграх-2026.
20-річний Шеп’юк став другим українським гірськолижником, якому вдалось фінішувати у всіх чотирьох дисциплінах на Олімпійських іграх – до нього це зробив Микола Скрябін, теж в Італії – на Іграх 2006 року.
Шеп’юк фінішував 33-м у швидкісному спуску, 36-м у супергіганті, 40-м в гігантському слаломі та 32-м у слаломі.
Розклад українців на Олімпіаді-2026 17 лютого: Підручний і Мандзин в естафеті, старт в лижній акробатиці
Поділитись