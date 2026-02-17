Український гірськолижник Дмитро Шеп’юк завершив свої виступи на Олімпійських іграх-2026.

20-річний Шеп’юк став другим українським гірськолижником, якому вдалось фінішувати у всіх чотирьох дисциплінах на Олімпійських іграх – до нього це зробив Микола Скрябін, теж в Італії – на Іграх 2006 року.

Шеп’юк фінішував 33-м у швидкісному спуску, 36-м у супергіганті, 40-м в гігантському слаломі та 32-м у слаломі.

