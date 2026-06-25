Денис Сєдашов

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) затвердив скі-альпінізм як додатковий вид спорту на зимовій Олімпіаді-2030, яку прийматимуть Французькі Альпи. Відповідне рішення ухвалили на останній сесії організації.

Згідно з офіційним пресрелізом МОК, на майбутніх Іграх спортсмени розіграють медалі у п'яти дисциплінах: спринті, естафеті, змішаній естафеті, а також в індивідуальних перегонах серед чоловіків та жінок.

Нагадаємо, скі-альпінізм дебютував у програмі зимових Олімпійських ігор на початку 2026 року в Мілані та Кортіні-д'Ампеццо.

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