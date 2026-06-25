Магучіх вперше з 2021 року виступить на літньому чемпіонаті України
Легкоатлетка візьме участь у змаганнях у Львові
17 хвилин томуПідписатися в
Українська стрибунка у висоту Ярослава Магучіх анонсувала свою участь у літньому чемпіонаті України з легкої атлетики. Для титулованої спортсменки це буде перший виступ на національній першості просто неба з 2021 року.
Головний старт країни прийматиме Львів з 10 по 12 липня. Жіночі змагання у секторі для стрибків у висоту відбудуться у вечірній програмі в п'ятницю, 10 липня. Повідомляє Суспільне Спорт.
Я дуже рада, тому що це буде мій перший чемпіонат України на вулиці за п'ять років. Востаннє виступала перед Олімпійськими іграми в Токіо. Сподіваюся, що багато людей прийдуть підтримати наших спортсменів у Львові, тому чекаємо.
У двох попередніх літніх сезонах легкоатлетка пропускала внутрішні змагання, зосереджуючись на міжнародних комерційних та офіційних стартах.
Магучіх виграла етап Континентального туру в Загребі.