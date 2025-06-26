Стало відомо, коли новий президент МОК висловиться про допуск росіян до турнірів
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близько 2 годин тому
Кірсті Ковентрі / Фото - Yahoo
Голова Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Кірсті Ковентрі може висловити свою позицію щодо допуску росіян до турнірів на прес-конференції після засідання виконкому організації сьогодні, 26 червня.
Цитує представника прес-служби МОК рашистські ЗМІ.
Коли новий президент МОК Ковентрі висловить свою позицію щодо повернення російських та білоруських спортсменів на міжнародні змагання?
«Після засідання виконавчої ради МОК у четвер відбудеться традиційна прес-конференція. Це можливість поставити запитання на будь-яку тему, пов'язану з олімпійським рухом».
Нагадаємо, Ковентрі вступила на посаду президента МОК у понеділок, 23 червня.
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