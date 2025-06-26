Володимир Кириченко

Голова Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Кірсті Ковентрі може висловити свою позицію щодо допуску росіян до турнірів на прес-конференції після засідання виконкому організації сьогодні, 26 червня.

Цитує представника прес-служби МОК рашистські ЗМІ.

Коли новий президент МОК Ковентрі висловить свою позицію щодо повернення російських та білоруських спортсменів на міжнародні змагання?

«Після засідання виконавчої ради МОК у четвер відбудеться традиційна прес-конференція. Це можливість поставити запитання на будь-яку тему, пов'язану з олімпійським рухом».

Нагадаємо, Ковентрі вступила на посаду президента МОК у понеділок, 23 червня.