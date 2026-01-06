Денис Сєдашов

Президент Міжнародної федерації хокею Люк Тардіф прокоментував стан підготовки арени до хокейного турніру зимових Олімпійських ігор 2026 року.

За його словами, попри можливі затримки з окремими елементами інфраструктури, ключові об’єкти будуть готові вчасно. Слова наводить Sportsnet.

Я очікую фантастичного турніру, адже в ньому візьмуть участь гравці НХЛ. Можливо, не всі елементи стадіону будуть завершені на старті змагань, однак льодові майданчики — ігровий та тренувальні, а також роздягальні точно будуть готові. У цьому можна не сумніватися. Люк Тардіф

Очільник ІІHF також наголосив, що федерація не відповідає за процес будівництва арен. Ці питання перебувають у компетенції Міжнародного олімпійського комітету та місцевих організаторів.

Зимові Олімпійські ігри 2026 року відбудуться з 6 по 22 лютого у двох італійських містах — Мілані та Кортіна-д’Ампеццо.

Готовність арени Санта-Джулія у Мілані під сумнівом: будівництво ще триває.