Тардіф — про готовність арени Санта-Джулія: «Не всі елементи стадіону будуть завершені до старту змагань»
Глава ІІHF запевнив, що ігрові та тренувальні майданчики будуть готові до початку ОІ-2026
33 хвилини тому
Президент Міжнародної федерації хокею Люк Тардіф прокоментував стан підготовки арени до хокейного турніру зимових Олімпійських ігор 2026 року.
За його словами, попри можливі затримки з окремими елементами інфраструктури, ключові об’єкти будуть готові вчасно. Слова наводить Sportsnet.
Я очікую фантастичного турніру, адже в ньому візьмуть участь гравці НХЛ. Можливо, не всі елементи стадіону будуть завершені на старті змагань, однак льодові майданчики — ігровий та тренувальні, а також роздягальні точно будуть готові. У цьому можна не сумніватися.
Очільник ІІHF також наголосив, що федерація не відповідає за процес будівництва арен. Ці питання перебувають у компетенції Міжнародного олімпійського комітету та місцевих організаторів.
Зимові Олімпійські ігри 2026 року відбудуться з 6 по 22 лютого у двох італійських містах — Мілані та Кортіна-д’Ампеццо.
Готовність арени Санта-Джулія у Мілані під сумнівом: будівництво ще триває.