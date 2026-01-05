Денис Сєдашов

Головна арена Санта-Джулія, де відбудуться хокейні матчі Зимових Олімпійських ігор у Мілані та Кортина-д’Ампеццо, поки ще не готова до повноцінного прийому глядачів і спортсменів. Навколо арени залишаються недобудовані дороги, будівельне сміття та не облаштовані підходи, а на території тривають активні роботи. Повідомляє CBC.

Льодове поле арени відповідає міжнародним стандартам, але має розмір 60×26 м — трохи ширше і коротше за стандартні арени НХЛ, хоча відповідає правилам IIHF та арені Олімпіади-2022 у Пекіні.

Попереднє тестове змагання заплановане на 9–11 січня, і головною умовою є перевірка системи охолодження льоду та готовності об’єкта до змагань.

Україна планує участь у змаганнях, де росіяни й білоруси змагатимуться під національними символами.