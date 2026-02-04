Український санкар — про олімпійське селище Кортіни: «Відчувається свято спорту»
Назарій Качмар відзначив комфортні умови проживання, наявність спортзалу, їдальні та ігрових зон
38 хвилин тому
Український санкар Назарій Качмар розповів про перші враження від перебування в олімпійському селищі Кортіни, де вже повністю розмістилася українська збірна. Слова наводить пресслужба НОК Україна.
Загалом у селищі проживають спортсмени чотирьох дисциплін — санного спорту, скелетону, бобслею та жіночого гірськолижного спорту.
Коли ми заселялися в селище, був довгий шлях до наших будиночків. Відкрили двері — здалося, що буде мало місця, але потім коли розставили речі, обжилися, виявилося, що всього вистачає.
Умови проживання гарні, все добре. Живемо ми по двоє. Як і у всіх селищах на території є їдальня, спортзал, ігрові зони, зони відпочинку. Загалом панує крута атмосфера, відчувається наближення свята спорту.
Норовірус у збірній Фінляндії: льодову арену терміново дезінфікують.