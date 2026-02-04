Український санкар Назарій Качмар розповів про перші враження від перебування в олімпійському селищі Кортіни, де вже повністю розмістилася українська збірна. Слова наводить пресслужба НОК Україна.

Загалом у селищі проживають спортсмени чотирьох дисциплін — санного спорту, скелетону, бобслею та жіночого гірськолижного спорту.

Коли ми заселялися в селище, був довгий шлях до наших будиночків. Відкрили двері — здалося, що буде мало місця, але потім коли розставили речі, обжилися, виявилося, що всього вистачає.

Умови проживання гарні, все добре. Живемо ми по двоє. Як і у всіх селищах на території є їдальня, спортзал, ігрові зони, зони відпочинку. Загалом панує крута атмосфера, відчувається наближення свята спорту.