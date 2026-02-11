«Ця війна – жахлива». Фуркад висловив підтримку Україні
Член МОК засуджує дії росіян
близько 1 години тому
Фото: Getty Images
Шестиразовий олімпійський чемпіон з біатлону та член МОК Мартен Фуркад висловив свою підтримку Україні на тлі повномасштабного вторгнення росії. Слова наводить ua.tribuna.com.
Як я сказав, із першого дня я висловлюю підтримку Україні і продовжуватиму це робити. Ця війна – жахлива, те, що робить росія, – жахливо. Це все, що я можу сказати.
