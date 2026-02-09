Україна визначила склад на чоловічу індивідуальну гонку ОІ-2026
Змагання пройдуть 10 лютого
Тренерський штаб чоловічої збірної України з біатлону визначив склад на індивідуальну гонку на зимових Олімпійських іграх 2026 року.
Україну представлять Дмитро Підручний, Віталій Мандзин, Антон Дудченко та Тарас Лесюк.
Богдан Борковський, який також перебуває в олімпійській заявці, участі в індивідуальній гонці не візьме.
Чоловіча індивідуальна гонка на Олімпіаді-2026 запланована на 10 лютого.
