Україна завершила Паралімпіаду-2026 у топ-7 медального заліку
Синьо-жовті завоювали 19 нагород
6 хвилин тому
Збірна України завершила виступи на зимових Паралімпійських іграх у Мілані та Кортіні-д’Ампеццо. Національна команда виборола 19 нагород: 3 золоті, 8 срібних та 8 бронзових.
На Іграх-2026 Україна була представлена рекордним складом із 35 осіб (25 спортсменів та 10 гайдів).
У загальному медальному заліку перше місце посів Китай, друге — США.
Медальний залік
