Китай лідирує, Україна — у топ-7: оновлений медальний залік Паралімпіади-2026
В активі синьо-жовтих 16 нагород
близько 1 години тому
Збірна України входить до десятки найсильніших команд на Зимових Паралімпійських іграх у Мілані та Кортіні-д’Ампеццо.
Наразі українці посідають сьоме місце в загальному заліку — 3 золоті медалі, 6 срібних та 7 бронзових нагород.
Лідером заліку залишається Китай, слідом йдуть США та Італія.
Змагання триватимуть до 15 березня.
Зеленський – про допуск росіян: «Намагаємося згуртувати союзників проти рішень МОК та паралімпійського комітету».
Поділитись