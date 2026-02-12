«Владе, ми з тобою!» Українські санкарі стали на коліно на знак підтримки Гераскевича
Україна фінішувала шостою, встановивши рекордний для себе результат
близько 1 години тому
Збірна України з санного спорту висловила підтримку скелетоністу Владиславу Гераскевичу після його дискваліфікації на Олімпіаді-2026.
Після виступу у змішаній командній естафеті українські спортсмени стали на коліно та підняли шоломи на знак солідарності.
Владе, ми з тобою! Україна з тобою!
Українці встановили рекордний для себе результат у змішаній естафеті з санного спорту, посівши шосте місце.
Синьо-жовтих представляли Юліанна Туницька, Ігор Гой, Назарій Качмар, Андрій Мандзій, Олена Стецків та Олександра Мох.
Перемогу здобула команда Німеччини з часом 3:41.672. Срібні нагороди дісталися Австрії (+0.542), а бронзу вибороли італійські санкарі (+0.849).
Нагадаємо, Владислава Гераскевича дискваліфікували через шолом із портретами загиблих українських спортсменів.
