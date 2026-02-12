Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відреагував на рішення Міжнародного олімпійського комітету дискваліфікувати українського скелетоніста Владислава Гераскевича.

Очільник МЗС різко розкритикував дії МОК, заявивши, що організація завдала удару насамперед по власній репутації. За словами Сибіги, український спортсмен лише прагнув вшанувати пам’ять атлетів, які загинули під час війни, і в його діях не було нічого такого, що суперечило б правилам чи етичним нормам.

МОК заборонив не українського спортсмена, а власну репутацію. Майбутні покоління згадають це як момент ганьби.

Він лише хотів вшанувати спортсменів, убитих під час війни. У цьому немає нічого, що суперечило б правилам чи етиці.

МОК залякував, проявляв неповагу й навіть повчав нашого спортсмена та інших українців, як їм слід мовчати про "один із 130 конфліктів у світі".

МОК також систематично не спромігся протистояти найбільшому порушнику міжнародного спорту та Олімпійської хартії — росії.

Країні, яка розпочала три вторгнення під час Олімпійського перемир’я за останні три десятиліття, реалізувала найбільшу державну допінгову програму, вбила 650 українських спортсменів і тренерів та зруйнувала 800 спортивних об’єктів в Україні.

Саме росіян потрібно відсторонювати, а не забороняти вшанування їхніх жертв. Жоден із них не є "нейтральним".

Якщо Олімпійське кредо каже, що "найважливіше в Олімпійських іграх — не перемога, а участь", то Міжнародний олімпійський комітет повністю зрадив його, не дозволивши Владиславу Гераскевичу взяти участь, і зрадив 650 українських спортсменів і тренерів, убитих росією.

Ми пишаємося тим, що маємо Владислава, який не зрадив їх. Дякуємо за твої принципи та сміливість.