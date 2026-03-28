«Завдяки моєму рішучому указу». Трамп відреагував на рішення МОК стосовно трансгендерів
Президент США повірив у себе
близько 3 годин тому
Президент США Дональд Трамп відреагував на рішення Міжнародного олімпійського комітету (МОК) заборонити трансгендерам змагатися у жіночих турнірах.
Цитує Трампа truthsocial.com.
«Вітаю МОК з рішенням заборонити чоловікам брати участь у жіночому спорті. Це стало можливим лише завдяки моєму рішучому указу, спрямованому на захист жінок і дівчат».
Повідомляється, що нова політика щодо трансгендерів буде діяти, зокрема, на Олімпійських іграх 2028 року в Лос-Анджелесі. Вона поширюється на всі індивідуальні та командні види спорту, що входять до програми МОК. Основним критерієм допуску стане генетичне тестування.
