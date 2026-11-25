Матеріали сайту призначені для осіб, які досягли 21 року.

ТОВ "СІТІКОД". Ліцензія на казино в мережі Інтернет (видана 20.11.2023, Рішення КРАІЛ № 364 від 03.11.2023) та ліцензія на букмекерську діяльність (видана 10.10.2025, Рішення ДАУ ПлейСіті № 104-Р від 07.10.2025). Реклама 21+. Промоакція "Вітальний пак" діє з 13.11.2025 на невизначений строк. Місце проведення та детальні умови акції на сайті beton.ua

У навчальному закладі, де навчання відбувається угорською мовою, Зеленський та Мадяр поспілкувалися з учнями та вчителями, а також зіграли у волейбол з дітьми. Український та угорський чиновники виступали у різних командах.

24 листопада відбувся перший візит Прем’єр-міністра Угорщини до України після призначення на посаду. Вони з Зеленським зустрілися в Ужгороді, а також відвідали лікарню на Закарпатті й поспілкувалися з медіа.

Нагадаємо, збірна України отримала суперниць на чемпіонаті світу-2027 з волейболу.