Володимир Кириченко

Президент України Володимир Зеленський для Sky News підтвердив, що зустрічався з колишнім власником Челсі Романом Абрамовичем.

«Він приїжджав до Києва. Він сказав: «Я (привіз – прим.) послання безпосередньо вам, і я хочу взяти послання від вас і передати його Путіну». Але він заявив, що це має бути зроблено тихо, без будь-якої публічності. Я сказав: «Дивіться, це ваш вибір». Для нас не має значення – публічно чи ні, але це завжди з Росією так. Якщо вони щось кажуть, це має бути між нами. Це означає, що завтра про це знатимемо не лише ми, це вже не буде секретом.

Він приїхав і хотів передати мені повідомлення, що вони готові, що вони хочуть зрозуміти, на що ми готові піти. Я сказав: «Питання не в нас. Ви воюєте проти нас на нашій території». Також я зазначив йому про Донбас, це було ключове повідомлення. І я сказав: «Ні, ми не підемо з нашої території. Ні, ми не дамо вам перемоги в такий спосіб, і ви її не отримаєте». І ми говорили про будь-які компроміси. Я сказав: «Усі компроміси після припинення вогню. Припинення вогню – це найбільший компроміс із нашого боку вашому боку».

То він зараз є посередником між вами та Володимиром Путіним? Він передає повідомлення туди й назад?

«Я не знаю. Коли він отримав від мене повідомлення, він сказав, що він… він поїде безпосередньо до Путіна. Я сказав: «Добре, я готовий зустрітися не в Москві, не в Білорусі і не в Мінську». І це зрозуміло чому. І я сказав: «Ви можете обрати будь-який час від завтра. Ви можете обрати будь-який день, будь-який формат ми можемо обрати. З президентом Трампом. Я впевнений, що він буде готовий приїхати, і ми можемо зробити це з європейцями». Я впевнений, що всі хочуть допомогти. Або ми можемо обрати шлях двосторонньої зустрічі – просто двосторонню зустріч».

Раніше Зеленський поділився думками про допуск росіян до міжнародних турнірів під прапором і гімном.