Зеленський відзначив державними нагородами медалістів Паралімпійських ігор-2026
Президент присвоїв почесне звання «Заслужений працівник фізичної культури і спорту України»
близько 3 годин тому
Президент України Володимир Зеленський зустрівся зі спортсменами Паралімпійської збірної України, які стали чемпіонами та призерами зимових Ігор-2026. Про це повідомляє прес-служба Зеленського.
Паралімпійці та їхні тренери були нагороджені орденами «За заслуги» І–ІІІ ступенів, «За мужність» ІІІ ступеня, княгині Ольги ІІ–ІІІ ступенів, князя Ярослава Мудрого V ступеня, медалями «За працю і звитягу».
Також президент присвоїв почесне звання «Заслужений працівник фізичної культури і спорту України».
Зимові Паралімпійські ігри-2026 пройшли з 6 по 15 березня в Італії. Українські спортсмени вибороли на них 19 медалей: три золоті, вісім срібних і вісім бронзових. Наша команда посіла сьоме місце в загальнокомандному заліку.
