Володимир Кириченко

Президент України Володимир Зеленський зустрівся зі спортсменами Паралімпійської збірної України, які стали чемпіонами та призерами зимових Ігор-2026. Про це повідомляє прес-служба Зеленського.

Паралімпійці та їхні тренери були нагороджені орденами «За заслуги» І–ІІІ ступенів, «За мужність» ІІІ ступеня, княгині Ольги ІІ–ІІІ ступенів, князя Ярослава Мудрого V ступеня, медалями «За працю і звитягу».

Також президент присвоїв почесне звання «Заслужений працівник фізичної культури і спорту України».

Зимові Паралімпійські ігри-2026 пройшли з 6 по 15 березня в Італії. Українські спортсмени вибороли на них 19 медалей: три золоті, вісім срібних і вісім бронзових. Наша команда посіла сьоме місце в загальнокомандному заліку.

