«Наша гра — це спорт»: Ковентрі пояснила роль МОК у сучасному світі
Президентка Міжнародного олімпійського комітету заявила, що МОК прагне захистити спорт від політичного впливу
близько 2 годин тому
Голова Міжнародного олімпійського комітету Кірсті Ковентрі на пресконференції наголосила, що головне завдання МОК — зберегти спорт поза політикою та забезпечити рівні умови для всіх атлетів.
За її словами, Олімпійські ігри мають залишатися нейтральним простором, де спортсмени можуть змагатися без обмежень, пов’язаних із політичними конфліктами між державами.
Ми — спортивна організація. Наша гра — це спорт. Це означає збереження спорту як нейтрального простору, де кожен атлет може вільно змагатися, не стикаючись з обмеженнями через політику. У дедалі більш розділеному світі цей принцип важливий як ніколи. Саме він дозволяє Олімпійським іграм залишатися джерелом натхнення.
