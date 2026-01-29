Денис Сєдашов

Під час зимових Олімпійських ігор-2026 в Італії безпеку забезпечуватимуть щонайменше шість тисяч правоохоронців.

Як повідомляє Repubblica з посиланням на міністра внутрішніх справ Маттео П’янтедозі, до охорони громадського порядку залучать 3,2 тисячі співробітників державної поліції, 1970 карабінерів та 838 представників фінансової гвардії.

Уряд Італії також виділив 30 мільйонів євро Міністерству внутрішніх справ на посилення заходів безпеки, запобігання тероризму та цивільний захист.

Окрім цього, понад 13 мільйонів євро спрямують на логістичну й оперативну підтримку збройних сил, ще 2,8 мільйона — на потреби італійського агентства з кібербезпеки.

Зимові Олімпійські ігри-2026 відбудуться з 6 по 22 лютого.

Україна затвердила склад на Олімпіаду-2026: хто поїде до Мілана та Кортіни.