Денис Сєдашов

Українські спортсмени вже почали прибувати до олімпійських селищ в Італії. Першими заселилися представники санного спорту та скелетону, які одразу прикрасили свої модульні будиночки синьо-жовтими прапорами.

Про те, як вони оформлюють будиночки у національні кольори, поділилися відео українські спортсменки — Юліанна Туницька та Олена Стецків.

Україна визначилася з прапороносицею Олімпіади-2026.