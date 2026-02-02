Перші синьо-жовті прапори замайоріли в олімпійському селищі Кортіни
Українські спортсмени почали прибувати до Італії на Олімпіаду-2026
близько 2 годин тому
Українські спортсмени вже почали прибувати до олімпійських селищ в Італії. Першими заселилися представники санного спорту та скелетону, які одразу прикрасили свої модульні будиночки синьо-жовтими прапорами.
Про те, як вони оформлюють будиночки у національні кольори, поділилися відео українські спортсменки — Юліанна Туницька та Олена Стецків.
