Міжнародна федерація скелелазіння допустила росіян та білорусів до змагань
У заяві федерації зазначено, що допуск стосується лише нейтральних атлетів
близько 3 годин тому
Міжнародна федерація спортивного скелелазіння (World Climbing) прийняла рішення дозволити атлетам із рф та білорусі повернутися до міжнародних стартів. Про це організація повідомила на своєму офіційному сайті.
Згідно з офіційною заявою, представники країн-агресорів зможуть брати участь у турнірах виключно у нейтральному статусі.
Дозволити участь спортсменів та представників команд із російськими та білоруськими паспортами у міжнародних змаганнях у межах чинної політики щодо нейтральних атлетів.
Водночас федерація залишила в силі заборону на проведення будь-яких міжнародних турнірів на територіях росії та білорусі до подальшого повідомлення.
Рішення про допуск було ухвалене під час засідання виконкому World Climbing, яке відбулося 10–11 лютого в Турині.
