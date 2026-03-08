Паралімпійські ігри-2026: Україна опустилася на друге місце, Китай захопив лідерство
Другий день змагань у Мілані та Кортіні-д’Ампеццо приніс синьо-жовтим срібло та три бронзи
близько 1 години тому
Збірна України завершила другий ігровий день зимових Паралімпійських ігор у Мілані на другій сходинці медального заліку. За підсумками неділі, 8 березня, українські параатлети поповнили скарбничку чотирма нагородами.
Протягом змагального дня синьо-жовті вибороли одне срібло та три бронзи. Водночас збірна Китаю здійснила потужний ривок, завоювавши десять медалей, що дозволило їм очолити таблицю.
У загальному заліку Україна пропускає вперед лише Китай, який має 16 нагород (8 золотих, 5 срібних та 3 бронзові).
Медальний залік (топ-10)
