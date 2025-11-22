Денис Сєдашов

Дворазова олімпійська чемпіонка зі спортивної гімнастики Лілія Подкопаєва в Instagram звернулася до громадян США із закликом не залишатися осторонь у ситуації навколо нового «мирного плану», запропонованого Вашингтоном.

Мої дорогі американські друзі, час висловитися саме зараз. Якщо ви вірите у вільний і справедливий світ, ви не можете мовчати, поки Україні нав’язують неприйнятний «мирний план». Зв’яжіться сьогодні зі своїми обраними представниками. Дайте знати про свою позицію та підтримайте Україну. Лілія Подкопаєва

ЗМІ повідомляють, що в США вимагають від Зеленського погодитися на мирну угоду «до Дня подяки», тобто 27 листопада.

Володимир Кличко назвав мирний план США для України «планом капітуляції».