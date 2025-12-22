Денис Сєдашов

У Подільському районі столиці триває відновлення учбово-спортивної бази «Спартак», яку наприкінці 2023 року передали з державної власності в комунальну. До кінця цього року там завершать роботи з опорядження вхідної групи та паркану, а також за сприяння депутатів Київради встановлять спортивний майданчик із Street workout. Про це повідомила заступниця голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень Олена Говорова.

Відновлення «Спартака» – це інвестиція не лише в інфраструктуру, а й у здоров’я киян, розвиток спорту та реабілітацію наших ветеранів і ветеранок. Крок за кроком повертаємо цьому простору життя, щоб він знову став місцем сили, тренувань і підтримки для спортсменів і громади. Ми змінюємо не лише інфраструктуру, а й його візуальну і смислову ідентичність. Під час оновлення вхідної групи прибираємо застарілі символи, щоб комплекс асоціювався не з московським футбольним клубом, а з іменем відомого римського гладіатора – символом сили, свободи й боротьби. Олена Говорова

Зокрема, як повідомила заступниця голови КМДА, там провели наступні роботи:

капітально відремонтували систему опалення;

відремонтували роздягальні і місця загального користування, а також залу легкої атлетики для підготовки спортсменів у холодну пору року;

відкрили залу силової та кардіопідготовки;

гідроізолювали покрівлю трибун;

за рахунок власних коштів відновили природне покриття мультифункціонального майданчика, де на постійній основі проводять національні змагання з регбі та тренування вихованців ДЮСШ із футболу та регбі;

відремонтували готель для проживання спортсменів;

облаштували зовнішнє освітлення на території стадіону;

за сприяння депутатів Київради встановили вуличні тренажери силової підготовки;

капітально відремонтували системи пожежогасіння у спорткомплексі з трибунами та адмінкорпусом і готелі.

Крім того, за позабюджетні кошти відновлено та відкрито реабілітаційний центр для спортсменів і ветеранів.

