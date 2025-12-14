Легенда WWE Джон Сіна оголосив про завершення кар’єри
Боєць символічно залишив кросівки на ринзі
38 хвилин тому
Легендарний американський рестлер Джон Сіна офіційно завершив професійну кар’єру, провівши свій останній поєдинок у промоушені World Wrestling Entertainment (WWE).
Фінальний бій 48-річного спортсмена відбувся на турнірі WWE Saturday Night’s Main Event XLII. Суперником Сіни став Гюнтер.
Поєдинок завершився поразкою Сіни після удушливого прийому «сліпер».
Після бою Джон Сіна попрощався з уболівальниками та символічно залишив свої кросівки на ринзі, оголосивши про завершення кар’єри у професійному реслінгу.
