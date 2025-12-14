Бій із Чісорою перед Усиком? Вайлдер назвав можливий план
Американський боксер хотів би провести бій проти Дерека, щоб відновити форму перед майбутнім поєдинком з українцем
36 хвилин тому
Американський боксер Деонтей Вайлдер (43-4-1, 42 KO) планує провести поєдинок перед можливим боєм проти Олександра Усика (24-0, 15 KO) наступного року.
В інтерв’ю ESNews Вайлдер зазначив, що хотів би вийти на ринг проти Дерека Чісори (36-13, 23 KO), щоб відновити бойову форму та підготуватися до майбутнього поєдинку.
Дерек Чісора — якщо він готовий, бій відбудеться. Це може стати моїм розігрівальним поєдинком. Подивимося, що скажуть інші. Ми мали б зустрітися на рингу багато років тому, але через проблеми із законом я не зміг поїхати. Тепер у нас є можливість провести цей бій.
Чісора – про Джошуа у таборі Усика: «Якщо ти не можеш їх побити – приєднайся».