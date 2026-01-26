Явгусишин: «В Україні зростає інтерес до сумо завдяки моїм виступам»
Данило прокоментував свій черговий великий успіх
близько 1 години тому
Український сумоїст Данило Явгусишин, відомий у світі професійного сумо під бойовим псевдонімом Аонішікі Арата, прокоментував свою знакову перемогу на престижному турнірі Hatsu Basho. Українець, який виступає у високому ранзі одзекі, зізнався, що успіх дався йому непросто — як фізично, так і емоційно. Слова наводить Yahoo! News Japan.
Спробував заснути [після перемоги], але не зміг. Мабуть, всього 5 хвилин [поспав]. Нарешті можна трохи розслабитися. Порівняно з моєю першою перемогою, цього разу я час від часу лідирував, і ще й виступав у ранзі одзекі. Попри це мені вдалося показати своє власне сумо, тож турнір був справді хорошим.
Вирішальна сутичка з Атаміфуджі? Це було не найкраще. Суперник атакував сильніше, і мені не вдалося показати своє звичне сумо. Проте моє тіло якось відреагувало, і я радий, що зміг перемогти. Більше ніж радість, я відчув сильне полегшення.
Явгусишин не збирається зупинятися на досягнутому і вже думає про весняний турнір, хоча намагається не перевантажувати себе зайвими очікуваннями:
Весняний турнір? Не хочу надто замислюватися, просто хочу боротися у своєму стилі. Буду старанно тренуватися й розвиватися в різних аспектах. Якщо зможу демонструвати сумо в стилі Аонішікі, яке приносить людям задоволення, це й буде моїм прагненням.
Нагадаємо, у листопаді 2025 року Явгусишин виграв Kyushu Basho у Фукуоці та став першим українцем — володарем Кубка імператора.
Поділитись