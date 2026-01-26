Денис Сєдашов

Український сумоїст Данило Явгусишин, відомий у світі професійного сумо під бойовим псевдонімом Аонішікі Арата, прокоментував свою знакову перемогу на престижному турнірі Hatsu Basho. Українець, який виступає у високому ранзі одзекі, зізнався, що успіх дався йому непросто — як фізично, так і емоційно. Слова наводить Yahoo! News Japan.

Спробував заснути [після перемоги], але не зміг. Мабуть, всього 5 хвилин [поспав]. Нарешті можна трохи розслабитися. Порівняно з моєю першою перемогою, цього разу я час від часу лідирував, і ще й виступав у ранзі одзекі. Попри це мені вдалося показати своє власне сумо, тож турнір був справді хорошим. Вирішальна сутичка з Атаміфуджі? Це було не найкраще. Суперник атакував сильніше, і мені не вдалося показати своє звичне сумо. Проте моє тіло якось відреагувало, і я радий, що зміг перемогти. Більше ніж радість, я відчув сильне полегшення. Данило Явгусишин

Явгусишин не збирається зупинятися на досягнутому і вже думає про весняний турнір, хоча намагається не перевантажувати себе зайвими очікуваннями:

Весняний турнір? Не хочу надто замислюватися, просто хочу боротися у своєму стилі. Буду старанно тренуватися й розвиватися в різних аспектах. Якщо зможу демонструвати сумо в стилі Аонішікі, яке приносить людям задоволення, це й буде моїм прагненням. Данило Явгусишин

Нагадаємо, у листопаді 2025 року Явгусишин виграв Kyushu Basho у Фукуоці та став першим українцем — володарем Кубка імператора.