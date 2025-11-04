Рафаель Казбекова виграла Кубок Європи зі скелелазіння
Українка стала найкращою серед 88 учасниць за підсумками трьох турнірів
Українська спортсменка Рафаель Казбекова здобула перемогу на етапі Кубка Європи зі скелелазіння у французькому Тулузі.
Казбекова посіла перше місце у дисципліні трудність серед юніорок категорії U17, випередивши всіх суперниць.
За підсумками трьох етапів Кубка Європи українка стала найкращою серед 88 учасниць, впевнено очоливши загальний залік.
