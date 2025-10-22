Олімпійський коледж Піддубного постраждав від атаки росіян
Терористи продовжують руйнувати спортивні об’єкти України
близько 1 години тому
Фото: Мінмолодьспорту
У ніч на 22 жовтня внаслідок російської ракетно-дронової атаки постраждав Олімпійський фаховий коледж імені Івана Піддубного Національного університету фізичного виховання і спорту України.
Ворожий удар пошкодив штучне футбольне поле, легкоатлетичний і футбольний манежі, а також частину навчального корпусу, які залишилися без вікон.
За даними Міністерства молоді та спорту, від початку повномасштабного вторгнення в Україні зруйновано або пошкоджено майже 800 спортивних об’єктів. Із них 179 — знищені повністю, 134 — частково, ще понад 400 мають суттєві руйнування.
