Золото та національний рекорд! Шеремет виграв 50-метрівку вільним стилем на ЧЄ-2026
19-річний українець став володарем медалі найвищого ґатунку з часом — 21.13 секунди
Український плавець Нікіта Шеремет виборов золоту медаль на чемпіонаті Європи-2026 у Парижі. Українець став найшвидшим на дистанції 50 метрів вільним стилем.
У фінальному запливі 19-річний Шеремет фінішував із результатом 21.13 секунди, встановивши новий рекорд України та здобувши титул чемпіона Європи.
У цьому ж фіналі виступав ще один представник України — чемпіон світу Владислав Бухов. Він посів п'яте місце, показавши час 21.58 секунди.
Шеремет і Бухов вийшли у фінал ЧЄ-2026 на 50-метрівці вільним стилем.