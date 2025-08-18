У Ченду відбулася церемонія закриття Всесвітніх ігор-2025
Україна завершила турнір на третьому місці в медальному заліку
близько 1 години тому
Всесвітні ігри-2025 / Фото - theworldgames.org
У неділю, 17 серпня, відбулася церемонія закриття Всесвітніх ігор-2025 у Ченду (Китай).
Збірна України завершила турнір на третьому місці в медальному заліку. Загалом в активі українців 44 нагороди: 16 золотих, 14 срібних і 14 бронзових.
Зазначимо, що на Всесвітніх іграх представлені дисципліни, не включені в програму Олімпійських ігор.
Нагадаємо, українка Дар’я Русаненко встановила світовий рекорд на Всесвітніх іграх.
