НОК України назвав найкращих спортсменів жовтня
Відзнаки атлетам вручив президент НОК України Вадим Гутцайт
33 хвилини тому
Національний олімпійський комітет України (НОК України) оголосив лауреатів традиційного конкурсу «Найкращий спортсмен місяця». За підсумками жовтня відзначено одразу двох українських спортсменів — Назара Чепурного та Олександра Слєсарєва.
За результатами виступів на міжнародній арені у жовтні Назар Чепурний здобув бронзову медаль чемпіонату світу зі спортивної гімнастики в опорному стрибку, яка відбулася в Джакарті (Індонезія). Ця нагорода стала другою «бронзою» світової першості у кар’єрі спортсмена.
А Олександр Слєсарєв виборов золоту медаль чемпіонату Європи серед молоді (U-19) з боксу у ваговій категорії понад 90 кг, впевнено перемігши суперників на континентальній першості.
Гутцайт назвав бажану кількість ліцензій України та Олімпіаду-2026.