Денис Сєдашов

Національний олімпійський комітет України (НОК України) оголосив лауреатів традиційного конкурсу «Найкращий спортсмен місяця». За підсумками жовтня відзначено одразу двох українських спортсменів — Назара Чепурного та Олександра Слєсарєва.

За результатами виступів на міжнародній арені у жовтні Назар Чепурний здобув бронзову медаль чемпіонату світу зі спортивної гімнастики в опорному стрибку, яка відбулася в Джакарті (Індонезія). Ця нагорода стала другою «бронзою» світової першості у кар’єрі спортсмена.

А Олександр Слєсарєв виборов золоту медаль чемпіонату Європи серед молоді (U-19) з боксу у ваговій категорії понад 90 кг, впевнено перемігши суперників на континентальній першості.

