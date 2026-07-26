Явгусишин — про тріумф: «Я відчуваю, що виклався на повну»
Українець розповів, як пройшов шлях від втрати рангу озекі до здобуття чергового титулу
близько 2 годин томуПідписатися в
Український сумоїст Данило Явгусишин (Аонісікі Арата) поділився емоціями після перемоги на гранд-турнірі Nagoya Basho, яка принесла йому третій Кубок імператора в кар'єрі. Слова наводить Sponichi.
22-річний спортсмен розповів про складне відновлення після ушкоджень та установку від тренера, яка допомогла йому здобути титул:
Я відчуваю, що виклався на повну. Після травми я був змушений зробити перерву й втратив звання озекі, але мій наставник сказав, що на наступному турнірі я маю прагнути не лише 10 перемог, а й чемпіонства. Тож я дуже радий, що мені вдалося перемогти.
Я проявив терпіння і показав сумо у своєму стилі, і, на мою думку, саме це найбільше вплинуло на мій результат.
Після травми я опустився до рангу секівакі, і в мені було сильне почуття розчарування. Водночас я був переконаний, що не з тих, хто зупиняється на цьому.
Явгусишин здобув третій Кубок імператора з сумо.
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