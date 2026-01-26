Український сумоїст Явгусишин вдруге поспіль виграв Кубок імператора
21-річний українець наблизився до історичного звання йокодзуни
близько 1 години тому
Фото: Мінмолодьспорту
Український сумоїст Данило Явгусишин вдруге поспіль став володарем Кубка імператора в Японії.
21-річний спортсмен, який виступає під ім’ям Аонішікі Арата, здобув перемогу на престижному турнірі Hatsu Basho в Токіо. У фінальному поєдинку українець переграв японця Атаміфудзі Сакутаро (Сакутаро Такеї).
Нагадаємо, у листопаді 2025 року Явгусишин виграв Kyushu Basho у Фукуоці та став першим українцем — володарем Кубка імператора.
