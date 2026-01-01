Зірковий сумоїст відповів, хто з українських атлетів його надихає – це Усик?
Тут важко щось додати
Данило Явгусишин / Фото - japantimes.co.jp
Український сумоїст Данило Явгусишин в коментарі японським ЗМІ поділився думками про володаря титулу WBC, WBA та IBF у надважкому дивізіоні Олександра Усика (24-0, 15 КО).
Кажуть, вам також подобається Усик.
«Так, звісно. Він із тієї ж країни, що і я, й демонструє неймовірні успіхи. Він мене надихає».
Нагадаємо, Явгусишин за перемогу на Кубку імператора 2025 був підвищений до рангу озекі.
