Легенда снукера назвав найкращих спортсменів — Усика серед них немає
Серед боксерів О'Салліван виділив Мохаммеда Алі
близько 1 години тому
Фото: Getty Images
Семиразовий чемпіон світу з снукеру, англієць Ронні О'Салліван в ефірі TNT Sports поділився своїм списком найкращих спортсменів в історії у різних дисциплінах.
На думку О'Саллівана, найкращими у своїх видах спорту є:
футбол — Дієго Марадона
олімпійський спорт — Усейн Болт
теніс — Новак Джокович
бокс — Мохаммед Алі
велоспорт — Крістофер Фрум
регбі — Джона Лому
снукер — Стівен Хендрі
Сам О'Салліван — перший гравець в історії снукеру, якому вдалося зробити понад 1300 сенчурі-брейків за кар’єру.
