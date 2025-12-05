Байло: «Після 2023 року у Лискун з’явилися інші люди...»
Українська стрибунка у воду – про зраду своєї колишньої партнерки
близько 2 годин тому
Багаторазова чемпіонка Європи зі стрибків у воду українка Ксенія Байло для Суспільне Спорт відреагувала на рішення Софії Лискун змінити українське громадянство на російське.
«Була дуже шокована, бо ніхто не думав, що у нашій збірній може таке статися, що людина може так вчинити. Коментувати суперсильно щодо цього я не хочу. Людина, з якою ми підіймали український прапор, зараз буде сплачувати податки росії. Навіть не знаю, що можна сказати. Взагалі немає слів.
Після 2023 року в неї з’явилися інші люди, з якими вона ділилася своїми відчуттями та емоціями, з того часу ми лише просто працювали разом, все.
Всі дуже збентежені. У всіх багато питань, відповідей на ці питання немає. Кожен сам собі починає щось видумувати, але нащо? Людина пішла, зрадила країну, збірну – навіщо про це взагалі думати. Треба йти далі, до нових досягнень, без цієї людини».
Ксенія виступала разом з Софією в жіночих синхронних стрибках у воду.
Раніше президент НОК України Вадим Гутцайт висловився щодо рішення Лискун змінити громодянство.