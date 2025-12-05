Середа – про Лискун: «Наративів вона в збірній ніколи не просувала – не казала, що от росія клас...»
Титулований український стрибун у воду Олексій Середа відреагував на рішення чемпіонки Європи Софії Лискун змінити українське громадянство на російське.
«Вона завжди спілкувалася російською. Але, знаєте, якихось наративів вона в збірній ніколи не просувала – не казала, що от росія клас... Такого я за нею не помічав.
Просто тренувались, спілкувались російською мовою. Якихось знаків про те, що вона зараз візьме, розвернеться і поїде виступати за росію, не було.
І ми всі – і тренерський склад, і спортсмени – були шоковані тим, що вона так вчинила, тим, що вона, можна сказати, зрадила. Скільки їй дала ця країна, скільки їй дали тренери».
Нагадаємо, Лискун, яка є срібною призеркою ЧС-2022, офіційно прийняла російське громадянство і дала інтерв’ю пропагандистським ЗМІ рф.
Вона заявила, що причиною стала «дискримінація» та некомпетентність тренерів в Україні, а також тиск через спілкування з першою тренеркою, яка виїхала до москви.