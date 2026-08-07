Середа сенсаційно залишився без медалі ЧЄ в особистих стрибках у воду з 10 м
Гриценко увійшов в топ-5 континентального турніру
Українці Марк Гриценко та Олексій Середа завершили фінал особистих стрибків з 10-метрової вишки на чемпіонаті Європи-2026 поза медальним подіумом.
Гриценко показав 5-й результат. Він набрав 454,90 бала.
Середа став 6-м з результатом у 449,90 бала.
Перемогу здобув нейтральний атлет з російським паспортом Руслан Терновой.
Чемпіонат Європи з водних видів спорту. Париж, Франція. Стрибки у воду, 10 м
1. Руслан Терновой (нейтральний атлет) – 524,20 бала
2. Джейден Шайло Айкерманн-Грегорчук (Німеччина) – 513,05
3. Оле Йоганнес Реслер (Німеччина) – 480,75
5. Марк Гриценко (Україна) – 454,90
6. Олексій Середа (Україна) – 449,90
Зазначимо, Середа вперше за п'ять років фінішував поза подіумом Євро на особистих 10 м.
Середа та Гриценко – бронзові призери чемпіонату Європи-2026 зі стрибків у воду