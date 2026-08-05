Середа та Гриценко – бронзові призери чемпіонату Європи-2026 зі стрибків у воду
Середа та Гриценко / Фото - Facebook
Українці Олексій Середа та Марк Гриценко стали бронзовими призерами чемпіонату Європи зі стрибків у воду.
Наш дует фінішував третім у стрибках з 10-метрової вишки. Олексій та Марк набрали 406,05 бала.
Для Гриценка це друга медаль ЧЄ після золота у 2025 році. Для Середи це 13-та нагородна на континентальному рівні.
Чемпіонат Європи з водних видів спорту. Париж, Франція. Стрибки у воду, 10 м. Чоловіки
1. Нейтральні атлети – 443,82
2. Італія – 416,46
3. Україна – 406,05
Нагадаємо, Байло та Виставкіна – бронзові призерки чемпіонату Європи-2026 у синхронних стрибках з вишки.