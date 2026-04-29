Визначено склад збірної України на Суперфінал Кубка світу зі стрибків у воду
Синьо-жовтих представлять вісім спортсменів
26 хвилин тому
Фото: Ukrainian Diving Federation
Збірна України зі стрибків у воду оголосила склад на Суперфінал Кубка світу, який прийматиме Пекін. У заявці національної команди — вісім спортсменів.
Турнір пройде з 1 до 3 травня.
Склад збірної України:
Чоловіки: Олексій Середа, Кірілл Болюх, Марк Гриценко, Станіслав Оліферчик.
Жінки: Ксенія Байло, Ксенія Бочек, Софія Виставкіна, Діана Карнафель.
Українські стрибуни боротимуться за нагороди у шести різних дисциплінах:
- індивідуальні стрибки з вишки
- змішані командні змагання
- синхронні стрибки з 3-метрового трампліну (чоловіки, жінки)
- синхронні стрибки з вишки (чоловіки, жінки).