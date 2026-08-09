Володимир Кириченко

Збірна України зі стрибків у воду завершила свої виступи на чемпіонаті Європи-2026 з водних видів спорту в Парижі.

За підсумками турніру наші спортсмени вибороли п’ять нагород та посіли п’яте місце у медальному заліку у стрибках у воду на континентальному турнір.

Ксенія Байло та Олексій Середа стали чемпіонами Європи у синхронних стрибках із 10-метрової вишки. Срібло у синхронних стрибках із 3-метрового трампліна вибороли Ксенія Бочек та Діана Карнафель.

Бронзовими призерами стали Олексій Середа та Марк Гриценко (10-метрова вишка), а також Ксенія Байло та Софія Виставкіна (синхронні стрибки з 10-метрової вишки).

Ще одну бронзу Україна здобула у командних змаганнях – у складі Ксенія Бочек, Кірілл Болюх, Олексій Середа та Ксенія Байло.

Медальний залік на ЧЄ-2026 зі стрибків у воду:

1. Італія – 7 нагород (5 золотих 1 срібна, 1 бронзова)

2. Німеччина – 10 (3+4+3)

3. Нейтральні атлети B – 6 (2+3+1)

4. Велика Британія – 7 (2+2+3)

5. Україна – 5 (1+1+3)

Нагадаємо, Середа сенсаційно залишився без медалі ЧЄ в особистих стрибках у воду з 10 м.