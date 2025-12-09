Зрадниця України Лискун опублікувала фото у центрі москви
У терористів є ще одна жертва
близько 1 години тому
Софія Лискун / Фото - Instagram
Чемпіонка Європи зі стрибків у воду 23-річна Софія Лискун, яка отримала російське громадянство, вже встигла відвідати столицю рф.
На своїй сторінці в Instagram Лискун опублікувала сторіз на фоні кремля. Світлини зрадниця доповнила двома смайликами.
Про зміну громадянства Лискун стало відомо 3 грудня. Тоді спортсменка знаходячись у Луганську дала інтерв’ю російському пропагандистському виданню «известия».
«Це зрада». Мокан — про отримання Лискун російського паспорта
Поділитись