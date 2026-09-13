Каріка посіла друге місце у вправах з обручем на Гран-прі в Брно
Перемога здобула представниця Казахстану
Українська гімнастка Поліна Каріка посіла друге місце у фіналі вправ з обручем на етапі Гран-прі в чеському Брно.
Українка отримала за свій виступ 29,100 бала. Перемогу в цьому виді здобула представниця Казахстану Акмарал Єрекешева.
Ще одна українська гімнастка Таїсія Онофрійчук завершила фінал на 7-й позиції з результатом 25,300 бала.
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