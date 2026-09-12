Онофрійчук тріумфувала в багатоборстві на Гран-прі в Брно
Українка набрала 117,900 бала
Українська гімнастка Таїсія Онофрійчук здобула перемогу в художній гімнастиці в багатоборстві на етапі Гран-прі в Брно.
За підсумками виступів Онофрійчук отримала 117,900 бала та кваліфікувалася до всіх фіналів в окремих видах програми.
Українка Поліна Каріка посіла 4-те місце, а Анастасія Ікан завершила змагання на 8-й позиції.
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